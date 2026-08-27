Ibai Llanos promete mejorar el premio del Mundial de Comidas: “Será mejor que el año pasado”

El streamer español aseguró que el galardón que recibirá el ganador del torneo será mejor elaborado al entregado en el Mundial de Desayunos.

Tras anunciar el Mundial de Comidas, competencia en la que Perú estará representado por el ceviche y se enfrentará a las baleadas de Honduras, Ibai Llanos recibió críticas de usuarios peruanos por los premios que entrega a los ganadores de sus torneos.

Ante los cuestionamientos, el streamer español aseguró que este año mejorará el reconocimiento que recibirá el país campeón. Además, recordó que nunca imaginó que el Mundial de Desayunos alcanzaría una repercusión tan grande en las redes sociales.

“He recibido comentarios en los que me dicen barbaridades por la sartén de oro y he visto a muchos peruanos muy enfadados. Por lo tanto, este año me comprometo a que el premio sea muchísimo mejor que el del año pasado. Es verdad que el año pasado no le di muchas vueltas al premio porque no sabía que el Mundial de Desayunos iba a ser tan viral y que se me iba a ir tanto de las manos”, declaró.

PIDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Con la finalidad de elegir un galardón acorde con la importancia que ha alcanzado el Mundial de Comidas, Ibai Llanos pidió a sus seguidores que compartan propuestas para premiar al campeón de la competencia. “Quiero leerlos para conocer también qué les gustaría que ganara el país vencedor”, manifestó.