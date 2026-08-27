Diego Chávarri es cuestionado por comentario sobre Samahara Lobatón: “Desubicado”

Diego Chávarri recibió críticas en redes sociales luego de un comentario realizado durante el streaming ‘¿Ya y?’, mientras conversaba con Gabriela Herrera sobre ‘La Prisión del Destino 2’.

La bailarina contaba detalles de un altercado protagonizado por Samahara Lobatón en el reality. Al mencionar que la influencer habría salido en bikini, Chávarri intervino con una frase que generó cuestionamientos.

El momento fue compartido por el creador de contenido Ric La Torre, quien criticó que se hicieran comentarios sobre el cuerpo de Lobatón. La publicación provocó diversas reacciones entre los usuarios.

Algunos internautas también recordaron la antigua relación de Chávarri con Melissa Klug, madre de Samahara. El episodio volvió a generar conversación sobre los límites de los comentarios relacionados con la apariencia física.