Fallece Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformers, a los 85 años

La noticia fue confirmada por su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter.

El actor de doblaje canadiense Peter Cullen, reconocido mundialmente por interpretar con su voz al líder de los Autobots, Optimus Prime, en la saga Transformers, falleció a los 85 años en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter. Según un comunicado de su familia, Cullen murió el miércoles en su vivienda, rodeado de sus seres queridos. No se ha informado la causa de su fallecimiento.

Nacido en Montreal, Cullen dio voz por primera vez a Optimus Prime en la serie animada original de Transformers, emitida entre 1984 y 1987. Su interpretación se convirtió en una de las más reconocibles de la franquicia.

El actor también participó en la película animada de Transformers de 1986, donde la muerte de Optimus Prime generó un fuerte impacto entre los seguidores. Posteriormente, Cullen retomó al personaje en el especial The Return of Optimus Prime, de 1987.

En 2007, volvió a interpretar al líder de los Autobots cuando el director Michael Bay llevó Transformers a la pantalla grande en una versión de acción real.

OTROS PERSONAJES

Además de Optimus Prime, Cullen dejó su voz en otros personajes recordados de la televisión y el cine. Entre ellos destaca Ígor, el melancólico burro de las producciones de Winnie the Pooh, y KARR, la inteligencia artificial antagonista de la serie El coche fantástico (Knight Rider).

Con una trayectoria de varias décadas, Peter Cullen queda como una de las voces más emblemáticas de la animación y de la cultura popular vinculada a Transformers.