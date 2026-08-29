Acusan a Samahara Lobatón de protagonizar altercado con Youna en discoteca de Miami

Samahara Lobatón vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras una supuesta pelea con Youna, según afirmó el influencer cubano conocido como ‘Cuba Cuba’.

El hecho habría ocurrido en una discoteca de Miami, luego del final de ‘La Prisión del Destino 2’, reality en el que ambos tuvieron participación.

Según versión de ‘Cuba Cuba’

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido aseguró que Samahara habría agredido físicamente al padre de su hija y que otras personas tuvieron que intervenir para separarlos.

Hasta el momento, ni Samahara Lobatón ni Youna se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir esta versión.