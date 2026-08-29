Alejandra Baigorria cuenta cómo divide los gastos con Said Palao tras polémica del 50/50

Alejandra Baigorria fue consultada por el debate sobre la división de gastos entre parejas y explicó cómo organiza las finanzas junto a su esposo, Said Palao.

La empresaria señaló que cada relación establece sus propias reglas y consideró que las decisiones económicas corresponden únicamente a quienes forman parte de la pareja.

Baigorria revela cómo manejan sus gastos

La integrante de televisión explicó que, en su matrimonio, ambos comparten determinados gastos de acuerdo con los acuerdos que han establecido.

Baigorria también destacó que el matrimonio implica acompañarse en distintas circunstancias y recordó algunos consejos que recibió antes de casarse sobre permanecer unidos tanto en los buenos como en los malos momentos.