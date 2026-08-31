Actor de ‘Stranger Things’ confiesa su amor por el ceviche peruano

Jamie Campbell Bower, reconocido mundialmente por interpretar a Vecna en ‘Stranger Things’, sorprendió durante su participación en la Comic Con Ecuador 2026 al declarar públicamente su gusto por el ceviche peruano. El actor británico recordó que probó el plato bandera durante su visita a Lima en noviembre de 2025 y aseguró que ahora tiene interés en conocer la versión ecuatoriana para comparar ambas preparaciones.

Jamie Campbell Bower recuerda su experiencia con el ceviche peruano

La confesión ocurrió durante una rueda de prensa realizada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil, donde Bower fue consultado sobre su experiencia con la gastronomía latinoamericana. “Realmente me gusta mucho el ceviche. Estuve en Perú el año pasado”, expresó el actor, provocando inmediatamente las reacciones del público presente.

Ante los comentarios y risas de los asistentes, el protagonista de ‘Stranger Things’ pidió que lo dejaran terminar su explicación y reconoció que conoce las diferencias que existen entre ambos países respecto a la preparación del plato. “Sé que hay un gran asunto entre el ceviche peruano y el ecuatoriano, así que estoy interesado y listo para probar el ceviche aquí”, señaló. “Yo sé que hay diferencias”, agregó en medio de los aplausos.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios peruanos destacaron que una figura internacional como Jamie Campbell Bower mencionara específicamente su experiencia con el ceviche de Perú. El actor había visitado Lima entre el 15 y 16 de noviembre de 2025 para participar en el Geek Festival Perú 2025, realizado en Magdalena del Mar, ocasión en la que conoció parte de la gastronomía nacional.

De Lima a la Comic Con Ecuador 2026

La participación de Bower formó parte de la décima edición de la Comic Con Ecuador, desarrollada los días 29 y 30 de agosto en Guayaquil. El encuentro reunió también a estrellas internacionales como Ron Perlman, recordado por protagonizar ‘Hellboy’, y Chris Masterson, conocido por interpretar a Francis en la serie ‘Malcolm in the Middle’.

Además de hablar sobre gastronomía, Bower tuvo varios encuentros con sus seguidores latinoamericanos durante la convención. Una de las escenas más comentadas ocurrió cuando se acercó a una fanática que vestía un elaborado traje inspirado en Vecna, personaje que consolidó su popularidad internacional gracias a las últimas temporadas de ‘Stranger Things’ en Netflix. Antes de formar parte de la exitosa serie, el actor británico también participó en producciones como ‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’ y ‘The Mortal Instruments’.