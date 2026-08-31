‘La Prisión de Destino 2’ fue cancelada: productor niega que ICE haya intervenido en el set

Productor aseguró que ninguno de los integrantes estaba indocumentado y explicó que decidió suspender el reality para evitar posibles problemas migratorios.

El reality ‘La Prisión de Destino 2’, que tenía entre sus participantes a Samahara Lobatón y Youna, llegó a su fin antes de lo previsto en Estados Unidos. El programa, producido por el influencer dominicano Danny Pérez, se desarrollaba en Miami y quedó envuelto en una polémica relacionada con la situación migratoria de algunos integrantes del elenco.

Según explicó el propio productor, la controversia se originó luego de que recibiera denuncias anónimas que advertían sobre la presunta presencia de personas sin documentación regular entre los participantes. Pérez, sin embargo, negó que alguno de ellos se encontrara indocumentado y descartó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hayan intervenido en el set.

Ante la preocupación generada por estos reportes, el responsable del reality decidió suspender las transmisiones para evitar que los procesos migratorios de los participantes pudieran verse afectados. “Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con paro, asilo, esperando un trámite”, sostuvo.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS TRAS CANCELACIÓN

El productor dominicano reconoció que la decisión de cancelar el programa también representó un importante golpe económico. Según explicó, prefirió asumir las pérdidas antes que exponer a los integrantes del reality. “Decidí perder $300.000, $400.000. No sé cuánto será”, señaló.

Además, manifestó que no quería afrontar la posibilidad de que alguno de los participantes fuera detenido durante una eventual intervención. “Yo me hubiese sentido mal, pésimo, si a cualquiera de los muchachos me lo sacan del estudio esposado”, sostuvo.

NUEVOS PROYECTOS

Pese a la suspensión de ‘La Prisión de Destino 2’, Pérez aseguró que continuará trabajando en nuevos proyectos y descartó que el episodio represente el final de su carrera. “Yo no estoy indocumentado, no tengo miedo. Todo lo estoy haciendo legal”, afirmó.