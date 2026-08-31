Samahara Lobatón reconoce que fue retirada de discoteca en Miami y responde a Youna

Samahara Lobatón se pronunció sobre el altercado que protagonizó con Youna en una discoteca de Miami, luego de que circularan acusaciones sobre una presunta agresión durante la noche.

La hija de Melissa Klug confirmó que fue retirada del local, aunque negó haber atacado físicamente a su expareja. Según explicó, ambos se encontraron fuera del área donde estaban sus acompañantes y comenzaron a conversar sobre situaciones que habían ocurrido durante el reality ‘Destino’.

Samahara aseguró que la conversación estuvo relacionada con problemas personales que, según indicó, también terminaron teniendo repercusiones en Perú y vinculándose con sus hijos. La influencer sostuvo así su versión frente a los cuestionamientos que surgieron tras el incidente.

La situación se volvió aún más tensa cuando Youna interrumpió la entrevista para confrontarla y dar su versión de los hechos. Samahara respondió cuestionando su comportamiento y le pidió que dejara de consumir alcohol.