Mundial de Comidas: el ceviche se impone a las baleadas hondureñas y avanza a cuartos de final

En la próxima ronda, el plato bandera de nuestro país se medirá al pepián de Guatemala.

La gastronomía peruana sigue conquistando paladares y sumando reconocimiento internacional. En el Mundial de Comidas, organizado por Ibai Llanos, el ceviche venció a las baleadas hondureñas y avanzó a los cuartos de final del torneo.

El plato peruano obtuvo alrededor de 2,9 millones de votos en Instagram, YouTube y TikTok, mientras que el representante hondureño recibió cerca de 1,8 millones. Estas cifras evidencian el amplio respaldo al ceviche en esta etapa de la competencia.

¿QUÉ DIJO IBAI LLANOS?

Al conocer los resultados finales, el streamer español se mostró sorprendido por el apoyo que recibió el plato peruano y destacó las aspiraciones de sus seguidores de conseguir un nuevo título. “Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos”.

En su camino hacia el título del Mundial de Comidas, Perú se enfrentará en cuartos de final a Guatemala, representada por el pepián. Este plato logró su clasificación tras vencer a los tacos mexicanos con 2,104 millones de votos.