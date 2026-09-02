Pamela López olvida a Paul Michael y oficializa romance con Franco Portales: “Somos novios”

La conductora de Vale Todo Digital anunció que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, a más de dos meses de terminar su relación con el cantante.

A más de dos meses de finalizar su relación con Paul Michael, Pamela López oficializó su romance con Franco Portales durante la emisión de Vale Todo Digital. La conductora contó que lo conoció después de terminar su noviazgo con el integrante de La Combinación de La Habana.

La popular ‘Kittypam’ hizo la revelación ante Pati Lorena, quien le preguntó sobre sus salidas con Franco. Ante la consulta, Pamela confirmó la relación y expresó su ilusión por esta nueva etapa de su vida. “Oficialmente es mi novio”, afirmó.

¿HAN DADO EL SIGUIENTE PASO?

Tras escuchar la confesión, Pati, fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, le preguntó si ya había tenido intimidad con Franco Portales. La conductora de Vale Todo Digital respondió que no y que estarían yendo paso a paso.

Antes de confirmar el romance, Pamela ya había expresado su ilusión por tener algo más que una amistad con Franco, aunque en ese momento evitaba definirlo como su “saliente”, pero enfatizó que no lo verían con otra persona que no sea él.