México: arrestan a conocido productor acusado de abusar de una cantante cuando tenía 14 años

El productor de televisión, Luis de Llano, fue arrestado la tarde de ayer en Ciudad de México por desacatar una sentencia relacionada con el caso de la cantante Sasha Sokol, quien lo acusó de abuso cuando ella solo tenía 14 años.
La detención es una medida de apremio por el incumplimiento de las obligaciones impuestas al productor dentro del proceso civil por daño moral. De Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social.
El exdirectivo de Televisa fue intervenido por negarse a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública a Sasha Sokol. El arresto por 15 horas busca obligarlo a cumplir el fallo judicial; si se niega, sería condenado a 5 años de prisión.
CANTANTE DE TIMBIRICHE
La historia se remonta a 1980, cuando Sasha era una adolescente que integraba Timbiriche, un grupo juvenil. Tenía 14 años cuando comenzó el vínculo con Luis de Llano, quien tenía 39 y se desempeñaba como productor de la agrupación.
De Llano era una figura poderosa dentro de Televisa. El vínculo duró cuatro años, hasta que Sokol cumplió 18. En una reciente entrevista, el productor reconoció la relación, afirmación que utilizó la cantante para denunciarlo por abuso.