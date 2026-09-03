Pamela Franco descarta problemas con Christian Domínguez: “No tengo nada malo contra él”

Cantante de cumbia reveló que ha fumado la pipa de la paz con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

Al parecer, las discrepancias han quedado de lado entre Pamela Franco y Christian Domínguez. La cantante de cumbia reveló que ha fumado la pipa de la paz con el líder de La Gran Orquesta Internacional por el bienestar de la hija que tienen en común.

En declaraciones, Pamela aseguró que no tiene ningún tipo de rencilla con Christian y que ambos siempre priorizan a su pequeña. Además, recalcó que, a pesar de las diferencias que puedan surgir entre ellos, siempre buscará mantener una buena relación por el bienestar de su pequeña.

“Yo bajo la guardia por mi hija, soy capaz de todo por mi hija. Al final, puedo estar en desacuerdo con algunas cosas o no con el papá de mi hija, pero siempre será el papá de mi hija (…) A nivel personal, no tengo nada malo contra él; es más, que sea feliz, porque si es feliz, va a estar feliz mi hija”, comentó.

¿QUÉ OPINA DEL 50/50?

Al ser consultada sobre el popular 50/50 en una relación, Pamela Franco prefirió no profundizar en el tema debido a que tuvo una mala experiencia en el pasado. “En mi vida lo he manejado muy mal (…) Aprendemos de los errores y siento que cada uno debe tener lo suyo”, expresó.