Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’, fue hospitalizada en México

La actriz de 75 años, recordada por interpretar a ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’, informó que se encontraba internada y pidió a sus seguidores enviarle buenos deseos y oraciones.

Rosita Bouchot, reconocida por su participación en ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar que fue hospitalizada y que sería sometida a una intervención quirúrgica. La actriz mexicana compartió el último 1 de septiembre una fotografía en la que aparece con una bata de hospital, sentada sobre una camilla y con una vía intravenosa.

“Estoy bien y voy a estar mejor”, expresó Bouchot a través de sus redes sociales. La artista señaló que tenía programada una operación para las 2:30 de la tarde y aprovechó el momento para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores. “Todas sus bendiciones son bienvenidas. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer”, manifestó.

Hasta el momento, la familia y el equipo de representación de la actriz no han difundido un parte médico oficial, por lo que se desconoce qué enfermedad o padecimiento provocó su hospitalización y cuál fue el procedimiento al que sería sometida. Tras conocer la noticia, numerosos fanáticos le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

La hospitalización ocurrió apenas dos días después de que Bouchot celebrara sus 75 años, el pasado 30 de agosto, junto a su esposo Jorge Estrada Avendaño. La actriz, cuyo nombre completo es Rosa Esther Gómez Bouchot, inició su carrera artística como bailarina y posteriormente participó en películas, telenovelas y programas de televisión. En 1975 llegó a ‘El Chavo del 8’, donde interpretó a ‘Paty’, sobrina de la tía Gloria, y también tuvo participaciones en ‘El Chapulín Colorado’.