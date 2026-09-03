Samahara Lobatón expone chats y responde a acusaciones de Youna

Samahara Lobatón volvió a generar comentarios en redes sociales luego de publicar mensajes relacionados con el comportamiento de una persona “narcisista”. Sus seguidores rápidamente vincularon estas publicaciones con la reciente polémica que protagoniza con Youna.

Entre sus publicaciones, la influencer compartió reflexiones sobre quienes manipulan situaciones y buscan responsabilizar a otros por sus propias acciones. Aunque no mencionó directamente a su expareja, el contexto hizo que las indirectas fueran interpretadas como dirigidas hacia él.

VIAJE DE SAMAHARA CON SU HIJA

La controversia aumentó después de que Youna cuestionara públicamente a Samahara por un viaje que realizó junto a su hija. Ante ello, la influencer decidió mostrar conversaciones privadas y aseguró que no piensa quedarse callada frente a las acusaciones.

Con sus publicaciones y la exposición de los chats, Samahara dejó clara su intención de defender su versión de los hechos. La disputa entre ambos volvió así a las redes sociales, donde sus seguidores analizan cada nueva indirecta.