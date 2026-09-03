Robbie Williams confirma su llegada a Lima para su primer concierto en Perú

Su llegada al país también marcará su regreso a Latinoamérica después de aproximadamente 20 años de ausencia.

Robbie Williams confirmó su próxima llegada a Lima como parte de su gira mundial Britpop Tour y envió un nuevo mensaje a sus seguidores peruanos: “No puedo esperar a verlos a todos ahí”.

El cantante británico se presentará por primera vez en el Perú con un repertorio que incluye éxitos como Angels, Feel, Supreme y Millennium, además de Come Undone, Let Me Entertain You y Something Beautiful.

Su llegada al país también marcará su regreso a Latinoamérica después de aproximadamente 20 años de ausencia.

FECHAS

El artista ofrecerá dos conciertos en Lima, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre de 2026, en la Arena 1 Park, ubicada en la Costa Verde, en San Miguel.

La fecha del 24 de septiembre ya tiene las entradas agotadas, mientras que todavía quedan boletos disponibles para el concierto del 23 de septiembre a través de Ticketmaster.