Brunella Torpoco prepara un aniversario a lo grande y conquista el N° 1 del Top 100 Perú

Brunella Torpoco vuelve a celebrar un nuevo logro en su carrera. “No sufras corazón”, tema que interpreta junto a Tony Manuel, alcanzó el N° 1 del Top 100 Perú de Radio Charts. A pocos días de su estreno, la canción ya se ha convertido en la favorita de los peruanos.

Este nuevo éxito reafirma el gran momento que atraviesa la salsera, quien recientemente regresó de una exitosa gira por Estados Unidos y continúa posicionando su música dentro y fuera del Perú. “No sufras corazón”, obra del compositor piurano Edgar Javier Flores Purizaca, también representa un importante impulso para Tony Manuel, quien busca consolidarse en la música y viene ganando notoriedad en redes sociales.

“Estoy muy agradecida con el público y con todas las radios que han hecho suyo este tema. Llegar al número uno es una alegría enorme y nos motiva a seguir trabajando para llevar nuestra música cada vez más lejos”, expresó Brunella.

Y las celebraciones continúan. Tras cinco años construyendo una sólida carrera musical, Brunella Torpoco celebrará por primera vez su aniversario este noviembre. Lo hará a lo grande, con una producción de alto nivel concebida como uno de los espectáculos más importantes de su trayectoria. El show reunirá en un mismo escenario a destacados artistas nacionales e internacionales y contará con grandes sorpresas que serán reveladas próximamente.

Con el N° 1 de “No sufras corazón” y su esperado aniversario en camino, Brunella se prepara para cerrar el año celebrando junto a su público uno de los momentos más importantes de su carrera.