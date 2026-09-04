Pamela López revela que Paco Bazán intentó besarla: “Estaba bien alegrón”

La conductora de Vale Todo Digital contó que, después de coincidir en una fiesta, el exdeportista comenzó a enviarle mensajes a través de sus redes sociales.

¡Terremoto en Chollywood! Después de oficializar su romance con Franco Portales, Pamela López reveló que, en el pasado, el conductor de televisión y exarquero de Universitario Paco Bazán intentó robarle un beso cuando coincidieron en una discoteca.

Durante una entrevista en el pódcast Sin +Q Decir, la conductora de Vale Todo Digital compartió detalles del momento que vivió con la actual pareja de Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. Además, contó cómo se inició el intercambio de mensajes entre ambos.

“Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, mencionó la popular ‘Kittypam’. Asimismo, aclaró que la situación se remonta a 2024, después de finalizar su relación con Christian Cueva. Sin embargo, aseguró que el exdeportista intentó robarle un beso: “Él estaba celebrando, estaba bien alegrón, se me acerca y quiso besarme”.

¿CÓMO REACCIONÓ LA PAREJA DE PACO BAZÁN?

Tras estas revelaciones, Susana Alvarado, pareja de Paco Bazán, compartió un mensaje en sus redes sociales que haría pensar que la noticia no habría sido de su agrado. “Aunque tenga el corazón llorando, yo del suelo me estoy levantando. Cueste lo que cueste, yo de aquí te sacaré”, publicó en Instagram.