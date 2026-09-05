Carolina Jaramillo reacciona a sentencia por asesinato de Paul Flores

La esposa del fallecido vocalista de Armonía 10 consideró que la decisión judicial representa un paso importante en el camino hacia la justicia para su familia.

Luego de que el Poder Judicial dictara un adelanto de sentencia de 35 años de prisión contra Pierre Ángel Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, señalado como responsable del asesinato del artista, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, cantante de Armonía 10, se pronunció en redes sociales.

A través de un extenso mensaje, la también cantante y madre del hijo de Paul Flores expresó su dolor por la pérdida del músico y aseguró que su familia continuará luchando para que se haga justicia.

“Hoy se marca un paso fundamental en el camino hacia la justicia que alivia, aunque sea un poco, el peso en el corazón”, escribió.

CUESTINÓ EL RESPALDO RECIBIDO DURANTE EL PROCESO

Asimismo, también cuestionó el respaldo que recibió su familia durante el proceso judicial y sostuvo que tuvieron que afrontar prácticamente solos la lucha para conseguir justicia. “Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir”, manifestó.

La familiar aseguró además que el adelanto de sentencia constituye una señal de que la verdad comienza a abrirse paso. “Aunque este adelanto de sentencia no nos devolverá tu presencia ni tu alegría, demuestra que la verdad se abre paso y que tu memoria se respeta”, expresó.

AGRADECIÓ APOYO RECIBIDO

Finalmente, agradeció a las personas que acompañaron a su familia desde el asesinato de su esposo. “Agradezco infinitamente a las personas que de corazón nos han acompañado con sus oraciones, su amor incondicional y su apoyo sincero en este camino tan duro”, manifestó.