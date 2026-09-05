Yiddá Eslava y Ángel Fernández: amiga de la actriz revela presunta deuda de S/6 mil tras su ruptura

Mario Hart cuestionó las declaraciones públicas tras una ruptura, mientras que el productor Abneer Robles calificó al fotógrafo como “despechado y deudor”.

La relación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández llegó a su fin, pero la separación continúa generando comentarios. Luego de que el fotógrafo hablara públicamente sobre la ruptura y asegurara haberse sentido ilusionado y decepcionado

La persona cercana a Yiddá Eslava reveló durante el programa Sin +Que Decir que, además del romance terminado, existiría una presunta deuda de S/6 mil que Ángel Fernández tendría con la actriz.

“¿Por qué no declara que le debe plata a Yiddá? Le debe 6 mil soles. ¿Por qué no declara eso?”, sostuvo durante el programa.

AMIGA DE YIDDÁ CUESTIONÓ VERSIÓN DEL FOROGRÁFO

La amiga de la actriz también afirmó que, después de la ruptura, Fernández habría intentado llevarse algunos objetos que, según su versión, habían sido adquiridos por Yiddá. Entre ellos mencionó una cama y un televisor, aunque aseguró que este último finalmente no pudo ser retirado.

Además, recordó que Ángel Fernández habría trabajado durante un periodo como fotógrafo para la empresa que tenía la actriz. “Yo creo que él debería estar agradecido con Yiddá porque igual le dio trabajo, trabajó buen tiempo con nosotros, en la empresa que tenía Yiddá. Le daba trabajo, era el fotógrafo”, afirmó.

MARIO HART Y PRODUCTOR REACCIONARON

Mario Hart cuestionó que una persona haga públicos sus reclamos después de terminar una relación y consideró que este tipo de situaciones deberían manejarse de manera privada. “Un poquito de dignidad. No vas a salir a hacer público que estás resentido”, señaló el conductor.

Por su parte, Abneer Robles, productor del programa, resumió la situación con una frase que generó comentarios: “Quedó como despechado y deudor”.