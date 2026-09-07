Alejandra Baigorria y su peculiar deseo previo a su cumpleaños: “Que me dejen de jod**”

La empresaria compartió un momento especial con sus amigos y familiares antes de viajar a Europa.

A pocos días de cumplir 38 años, Alejandra Baigorria se reunió con un grupo de amigos y familiares para celebrar por adelantado su cumpleaños, que festejará en Europa junto a su esposo, el chico reality Said Palao.

Durante el agasajo, la empresaria fue captada mientras entonaba la tradicional canción de “Feliz cumpleaños”. El video fue difundido a través de las redes sociales de Said Palao; sin embargo, hubo un momento que causó asombro entre los internautas.

¿QUÉ DIJO LA ‘GRINGA DE GAMARRA’?

Frente a la torta que le habían preparado y con un ramo de rosas en las manos, Alejandra Baigorria pidió un momento para revelar su deseo de cumpleaños, que estuvo dirigido a sus detractores. “Que me dejen de jod*r, por favor”, expresó.

Cabe mencionar que Alejandra Baigorria declaró para Detrás de Cámaras que no celebraría sus 38 años en el Perú, sino en Europa, en compañía de su esposo, Said Palao. De acuerdo con la ‘Gringa de Gamarra’, el viaje fue planificado con anticipación.