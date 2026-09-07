Pamela López pide a Pamela Franco apoyar a Cueva con el pago de una deuda: “Tú puedes prestarle”

La conductora de Vale Todo Digital envió un mensaje a la cantante de cumbia para que ayude al futbolista a saldar una deuda que mantiene con su madre.

Al parecer, la pipa de la paz entre Pamela López y Christian Cueva no se fumará. Esta vez, la conductora de Vale Todo Digital decidió enviarle un mensaje al padre de sus hijos a través de su actual pareja, Pamela Franco.

De acuerdo con las declaraciones de la popular ‘Kittypam’ a un medio local, el futbolista de Sport Boys mantendría una deuda de miles de soles con su madre. Además, pidió a la cantante de cumbia que apoye a su pareja para devolver el dinero que solicitó prestado a su exsuegra.

“Entonces, te pido, por favor, señora Pamela Franco, que apoyes a tu pareja para que pueda pagar la deuda y, si no puedes hacerlo tú, que sea él quien se haga responsable. O tú puedes prestarle; así, él te debe a ti y ustedes matan sus pulgas”, manifestó.

ESTÁ FELIZ CON FRANCO PORTALES

A pesar de los problemas que mantiene con el padre de sus hijos, Pamela López se muestra más feliz que nunca con su nueva pareja, Franco Portales, con quien decidió darse una oportunidad en el amor tras su separación de Paul Michael.