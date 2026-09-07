Flor Bertotti llegará a Lima: protagonista de ‘Floricienta’ ofrecerá concierto en Costa 21

La actriz y cantante argentina Flor Bertotti, recordada por protagonizar Floricienta, se presentará el próximo 29 de noviembre en Costa 21, como parte de su gira “Otra Vuelta”.
La artista regresará al Perú para reencontrarse con sus seguidores y presentar un repertorio que incluye canciones como “Mi vestido azul”, “Flores amarillas”, “Te amo más” y “Mañana habrá”.
FECHAS
La preventa de entradas comenzará el viernes 11 y sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la mañana, a través de Teleticket. Durante estas fechas se ofrecerá hasta 15 % de descuento con tarjetas Interbank.
El concierto en Lima forma parte de la gira “Otra Vuelta”, con la que Bertotti recorre distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica.
La presentación permitirá al público recordar parte de la música que acompañó a una generación de espectadores que siguió Floricienta, producción que convirtió a la artista en una figura reconocida en Latinoamérica.