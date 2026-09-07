“Spider-Man: Un nuevo día” hace historia y se ubica entre las tres películas más taquilleras

La cinta protagonizada por Tom Holland también se acerca al primer lugar en la taquilla de Norteamérica.

Spider-Man: Un nuevo día alcanzó los 2 408 millones de dólares de recaudación mundial y se ubicó como la tercera película más taquillera de la historia tras seis semanas liderando la cartelera.

La cinta protagonizada por Tom Holland también se acerca al primer lugar en la taquilla de Norteamérica. Hasta el momento, acumula 923 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, a solo 13 millones de Star Wars: El despertar de la Fuerza, que registra 936 millones.

CIFRAS

Sin embargo, la película todavía se encuentra por debajo de Avengers: Endgame, que recaudó 2 799 millones de dólares, y Avatar, que mantiene el récord histórico con 2 923 millones.

Durante el último fin de semana, la producción sumó otros 18 millones de dólares en el mercado norteamericano, manteniéndose como una de las principales películas de la cartelera.

El éxito de Spider-Man: Un nuevo día se suma al buen desempeño de otras producciones estrenadas este año, entre ellas La Odisea, Toy Story 5 y El diablo viste a la moda 2.