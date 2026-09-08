Tefi Valenzuela anuncia boda con empresario estadounidense para 2027: “Será en Perú"

La cantante nacional reveló que su pareja ya recibió la bendición de su padre.

La vida le sonríe a Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela, quien confirmó que se casará con su novio, un empresario estadounidense. Según reveló la modelo, la boda se celebrará en nuestro país, aunque no será en Lima.

Además, la expareja de Mario Irivarren señaló que ya se encuentra preparando este importante acontecimiento, previsto para el próximo año. “Estamos planeando la gran fiesta para el próximo año y va a ser en Perú, pero no en Lima”, comentó.

TIENE LA APROBACIÓN DE SU FAMILIA

Según contó Tefi Valenzuela, su pareja estadounidense recibió la aprobación de su familia. La cantante indicó que conocía sus intenciones porque él ya había conversado con su padre. “Yo sabía que él tenía la intención porque había hablado con mi papá. Fuimos a Perú y mi papá lo aprobó”, relató.

Cabe mencionar que la cantante lució su anillo de compromiso durante la ceremonia de los Premios Juventud, donde estuvo nominada. “Fue el jueves pasado, solo que no lo he publicado ni han salido las fotos oficiales. Ya fui con el anillo a los premios”, reveló.