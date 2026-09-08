¡Como un pasajero más! Gregorio Pernía recorre Lima en el Corredor Azul

El actor colombiano compartió imágenes de su recorrido por el transporte público y destacó su experiencia de conocer la ciudad de una manera diferente.

Un hecho particular protagonizó el popular actor colombiano Gregorio Pernía, más conocido como “El Titi”, quien volvió a demostrar su cariño por el Perú al compartir en sus redes sociales un curioso momento durante su estadía en el país. El artista fue registrado como un pasajero más del Corredor Azul, sorprendiendo a quienes lo reconocieron.

La situación causó furor entre sus miles de seguidores, quienes destacaron la sencillez y buena actitud del actor, recordado también por interpretar a “El Coloso” en la novela “La hija del mariachi”.

RECORRE LIMA VIAJANDO EN EL CORREDO AZUL

El intérprete se encuentra en el país realizando una serie de presentaciones en Lima y otras ciudades del territorio nacional, como Puerto Maldonado, Trujillo, Pisco y Chincha.

En sus últimas publicaciones en Instagram, el actor se mostró recorriendo las instalaciones del Corredor Azul y expresó su agrado por conocer el Perú de una manera diferente. "¡Hola, hola! Estamos aquí, si alguien conoce Perú, en el corredor, calladitos y ahora nos vamos para Larcomar. Si quieren ir al Perú tienen que ir a los centros, a Miraflores, Callao, Puerto Maldonado, Trujillo y hay que montarse en un corredor para saber cómo se vive aquí en Perú, sabroso", manifestó.

VIDEO SE HIZO VIRAL

Por otro lado, el video se hizo viral rápidamente y generó numerosas reacciones entre sus seguidores. La publicación también llamó la atención de la cuenta oficial de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que se sumó a los mensajes.