En contra de farmear aura y el six seven: Arcángel cuestiona las nuevas modas virales entre los jóvenes

Durante un concierto en Medellín, el cantante puertorriqueño recomendó a sus seguidores dedicar más tiempo a la lectura y a fortalecer sus conocimientos.

Ante las nuevas tendencias que han surgido entre los jóvenes en redes sociales, el cantante puertorriqueño Arcángel llamó la atención al pronunciarse sobre los populares trends de “farmear aura” y el meme de “six seven”.

El artista se refirió a estas tendencias durante uno de sus últimos conciertos realizado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, donde aprovechó el momento para dirigirse a sus seguidores y recomendarles que, en lugar de enfocarse en estos contenidos virales, se dediquen a enriquecer su cerebro y desarrollar sus conocimientos.

PIDIÓ DEJAR DE “FARMEAR AURA”

El cantante no pudo ocultar su rechazo ante estas nuevas tendencias y fue contundente para dirigirse a quienes sigan estas tendencias. “El cabr*n que me venga a mí con eso de ‘farmear aura’, voy a venir con una patada voladora. Voy a enseñarle a ‘farmear aura’ de verdad”, manifestó.

Asimismo, luego cambió el tono del reclamo y pidió a sus seguidores realizar actividades que les ayuden a aumentar sus conocimientos y aprendizajes. “Por favor, hermano. Póngase a leer. La verdadera riqueza del ser humano está en su conocimiento. No se pongan a hacer la mierda esa”, señaló.

RE REFIRIÓ AL “SIX SEVEN”

Por otro lado, el cantante también hizo hincapié en los populares pasos relacionados con el meme de “six seven”. Para acompañar su mensaje y reforzar su consejo, Arcángel se animó a realizar los conocidos movimientos frente a sus seguidores. “¿Por qué hacer esto? Mejor enriquezcan su cerebro”, indicó.