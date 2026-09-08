Septiembre concentra más cumpleaños: peruanos lideran compra de regalos en Latinoamérica

Septiembre no solo marca el inicio de la recta final del año, sino también un periodo de intensa actividad para el mercado de regalos en Perú. Un estudio regional elaborado por Bigbox, determinó que este mes concentra más cumpleaños que cualquier otro del año y reveló que los consumidores peruanos se encuentran entre los que compran obsequios con mayor frecuencia en Latinoamérica.

PERUANOS ESTÁN ENTRE LOS QUE MÁS REGALAN EN LA REGIÓN

De acuerdo con la investigación, que analizó el comportamiento de consumidores de Perú, Chile, México, Argentina y Uruguay, el 64,5% de los peruanos compra regalos cuatro o más veces al año. Esta frecuencia coloca al mercado nacional entre los más activos de la región en el denominado “gifting”, una tendencia vinculada a la adquisición de obsequios para diferentes fechas y celebraciones.

Los cumpleaños son la principal ocasión que moviliza este consumo en el país. Según Bigbox, representan el 83,3% de las principales fechas de compra de regalos en Perú, una proporción superior a la registrada en los otros cuatro mercados incluidos en el estudio. La alta concentración de cumpleaños durante septiembre también incrementa la búsqueda de regalos y genera mayor movimiento entre comercios y plataformas vinculadas a este sector.

CRECE LA PREFERENCIA POR REGALAR EXPERIENCIAS

El estudio también identifica un cambio en las preferencias de los consumidores peruanos. Frente a los obsequios tradicionales, cada vez más personas buscan regalar experiencias, como cenas, escapadas de fin de semana, actividades de relajación y planes de aventura. Esta tendencia se refleja en las cifras de Bigbox, que informó la venta de 15 mil 555 regalos en Perú entre enero y junio de 2026, lo que significó un crecimiento de 40% respecto al mismo periodo del año anterior. (Con información del diario Correo).