Yiddá Eslava revela qué busca en una pareja

Yiddá Eslava habló sobre el término de su relación con el fotógrafo Ángel Fernández y explicó que decidió no prolongar un vínculo que, desde su perspectiva, no tenía posibilidades de funcionar. La actriz señaló que hoy tiene mayor claridad para reconocer qué relaciones son compatibles con sus objetivos personales.

A sus 43 años, Eslava aseguró que las experiencias que ha atravesado en el ámbito sentimental le han dejado importantes aprendizajes. Según comentó, esta etapa de su vida le permite tomar decisiones con mayor seguridad y tener definido aquello que espera de una futura pareja.

En ese contexto, la actriz fue contundente al describir el trato que desea recibir en una relación. “Quiero que me traten como una reina”, manifestó, dejando en claro que para ella sentirse valorada y respetada es fundamental dentro de un vínculo amoroso.

Asimismo, Yiddá consideró que continuar una relación cuando existe la certeza de que no funcionará puede terminar generando falsas expectativas. Por ello, sostuvo que tomar distancia fue la decisión más conveniente y reafirmó que actualmente prefiere tener claridad sobre lo que busca antes de involucrarse sentimentalmente.