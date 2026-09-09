Estrella Torres y Kevin Salas planean convertirse en padres: “Queremos mellizos o gemelos”

Cantante reveló que ya cumplió varios de sus sueños y que le gustaría agrandar la familia.

Tras cumplir tres años de casada con Kevin Salas y celebrarlo en Estados Unidos, Estrella Torres reveló los planes que tiene para los próximos meses. La cantante confesó que le gustaría convertirse en madre y aseguró que su carrera musical marcha viento en popa.

En declaraciones a Trome, la exintegrante de Corazón Serrano mencionó que llegó el momento de formar una familia con Kevin Salas y disfrutar de una nueva etapa. Por ello, ambos tienen entre sus planes convertirse en padres de dos pequeños.

“Ya toca. Voy a cumplir 30 años y también hemos cumplido muchos sueños juntos como esposos. Aparte, en mi carrera como solista, de verdad me está yendo maravilloso. Yo disfruto cada etapa de mi vida y creo que también es momento de disfrutar la que se viene. Queremos dos de entrada. Mellizos o gemelos, sería genial. Lo que Dios quiera”, expresó.

SE SOMETIÓ A UNOS RETOQUES

Para sentirse más cómoda con su figura, Estrella Torres ingresó al quirófano para someterse a una serie de retoques estéticos. La cantante respondió a quienes señalaron que las intervenciones formaron parte de un canje y aclaró que su esposo la ayudó a cubrir los gastos.