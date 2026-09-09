Christian Cueva sorprende con cambio físico y Pamela Franco lo llena de elogios

La cantante señaló que Cueva viene trabajando en su estado físico y bienestar emocional para mejorar también su rendimiento deportivo.

Más enamorada que nunca, Pamela Franco se refirió a la actualidad que atraviesa su pareja, Christian Cueva, y no dudó en destacar la transformación que ha experimentado durante los últimos meses.

La cantante de cumbia no ocultó su felicidad por la nueva etapa que vive el futbolista, tanto en el ámbito personal como profesional. Asimismo, aseguró que Cueva viene tomando con mayor seriedad el cuidado de su imagen y bienestar personal.

RECONOCE EL ESFUERZO DE CUEVA

Tras realizar algunos retoques en su apariencia y adoptar nuevos hábitos, la intérprete reconoció que estos cambios forman parte de un proceso positivo, relacionado con la disciplina que exige la carrera deportiva.

Además, destacó el empeño del futbolista por mejorar su aspecto físico y mantener una constante rutina de entrenamiento, con el objetivo de alcanzar un mejor rendimiento en su club, Sport Boys. "Lo veo súper bien, está muy concentrado mejorando en su estado físico, en su tema también emocional que es muy importante para todas las personas. Está enfocado en su chamba", declaró a un programa de espectáculos.

VIENE MEJORANDO A NIVEL PERSONAL

Por otro lado, Franco también reconoció la atención que Cueva viene brindando a su bienestar emocional y consideró esencial sentirse bien consigo mismo para poder sobresalir en los demás aspectos de su vida. "A nivel personal también tratando de que cada día esté mejor... Yo feliz, tranquila, mi vida está tranquila a nivel personal y profesional", indicó.