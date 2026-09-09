¡Ricardo Mendoza cerró la fábrica! Comediante revela que se hizo la vasectomía

El comediante señaló que está conforme con su familia y que no considera necesario ampliar el número de integrantes.

Tras contraer matrimonio con Katya Mosquera y formar una familia, el comediante Ricardo Mendoza reveló durante su último show junto a Jorge Luna que se sometió a una vasectomía, procedimiento que, según explicó, fue realizado de manera ambulatoria.

La noticia fue recibida con el respaldo de su compañero, quien también tomó el anuncio con humor. Sin embargo, posteriormente Mendoza explicó los motivos personales que lo llevaron a tomar esta decisión.

NO DESEA TENER MÁS HIJOS

Uno de los principales motivos que lo llevó a tomar esta decisión es su intención de no volver a ser padre, pues actualmente tiene un hijo con su esposa. Además, Mendoza considera como propio al hijo mayor de Katya Mosquera, a quién lo considera también como un hijo. "Dije: 'Ya está, no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero'. Así que fui y me hice la vasectomía", indicó.

Por otro lado, en una entrevista para la revista Cosas, el integrante de HH habló de lo difícil que ha sido para su esposa integrarse al mundo mediático en el que él pertenece. "Vivimos un poco extenuados por lo mediático, y a veces es lindo que algo sea un poquito más chiquito, más íntimo y que celebremos. No lo compuesto, ni lo teatral, ni lo falso que a veces puede ser este mundo en el que me manejo y al que Katya también se ha tenido que involucrar", manifestó.