Gregorio Pernía “el Titi” regresa al Perú tras éxito de su show “Adicto a sus Catalinas”

El destacado actor colombiano, Gregorio Pernía “El Titi”, quien actualmente se encuentra en nuestro país realizando su show “Adicto a sus Catalinas” en diversas ciudades, mediante sus redes sociales confirmó que volverá a mediados de octubre para continuar con sus presentaciones. Esto, tras el rotundo éxito de sus shows y los multitudinarios pedidos de todos sus fans peruanos.

La productora IS2EASY Entertainment, encargada de su gira nacional, comunicó que el actor colombiano estará de regreso en el Perú desde el 15 al octubre al 2 de noviembre realizando su aclamado show. Asimismo anunciaron que el primer encuentro de esta segunda gira será el próximo sábado 24 de octubre en la provincia de Tingo María gracias a Praga.

Por su parte el actor se mostró contento con el gran recibimiento que viene teniendo en nuestro país. “Perú al parecer está lleno de Catalinas, hemos visitado varios lugares y el cariño que vengo recibiendo es increíble, no me lo esperaba. Y justamente hablando con todo el equipo de trabajo decidimos regresar en unas semanas para terminar de presentarnos en las ciudades que faltaron”, comenta el actor colombiano.

“Adicto a sus Catalinas” viene causando furor en todas las provincias donde se ha presentado y muestra de ello es el recibimiento del público hacia el actor. Sin embargo, la gira ha quedado corta y desde ya la productora decidió extenderla con una segunda parte en el mes de octubre. Para mayor información sobre las presentaciones y contrataciones contactar al +51 999 375 940.