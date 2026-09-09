Fans de BTS acampan en los exteriores del Estadio San Marcos a un mes de sus conciertos en Lima

Los conciertos de BTS en Lima forman parte de su gira internacional y mantienen la expectativa de miles de seguidores que ya comenzaron la cuenta regresiva para su llegada al Perú.

A menos de un mes de las tres presentaciones de BTS en Lima, seis carpas fueron instaladas en los exteriores del Estadio San Marcos, donde los seguidores de la agrupación surcoreana esperan los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Las carpas se encuentran a la altura de la puerta 6 y cuentan con colchas, mochilas, cartones, alimentos y otros implementos para hacer más llevadera la espera. Los fanáticos se organizan por turnos para permanecer en la zona mientras continúan con sus actividades personales, como estudios o trabajo.

Sin embargo, la presencia de estas carpas no significa que exista una fila oficial para ingresar a los conciertos. Hasta el momento, no se ha instalado señalización que confirme que este sistema forme parte de la organización oficial del evento.

RECOMENDACIONES

Mientras tanto, Indecopi inició una indagación relacionada con la preventa y venta de entradas para el BTS World Tour Arirang y recomendó a los consumidores informarse sobre las condiciones de compra y realizar cualquier operación únicamente mediante los canales oficiales habilitados.

Los conciertos de BTS en Lima forman parte de su gira internacional y mantienen la expectativa de miles de seguidores que ya comenzaron la cuenta regresiva para su llegada al Perú.