Mario Hart habla sobre sus sentimientos por Korina Rivadeneira y una posible reconciliación

Mario Hart volvió a pronunciarse sobre Korina Rivadeneira durante un encuentro con las cámaras de un programa de entretenimiento. El piloto fue consultado por la situación sentimental que atraviesa con la madre de sus hijos.

Una de las preguntas estuvo relacionada con sus actuales sentimientos hacia la modelo y si existe alguna posibilidad de que ambos vuelvan a estar juntos. Hart respondió sobre este tema y dejó clara su posición respecto al futuro de su vínculo.

La polémica del 50/50

La relación entre ambos quedó nuevamente en el centro de la atención luego de que Korina compartiera reflexiones en sus redes sociales sobre su matrimonio. Sus declaraciones generaron diversos comentarios y reavivaron la conversación sobre la separación.

A ello se sumaron imágenes de la modelo acompañada por otro hombre dentro de una camioneta que pertenece a ambos. Ante las especulaciones, Hart explicó que se trataba de un amigo y compatriota de Korina, descartando que las imágenes tuvieran relación con un nuevo romance.