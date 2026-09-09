Ana Paula Consorte genera rumores de embarazo tras reaparecer en Lima junto a sus hijos

El regreso de Ana Paula Consorte al Perú volvió a ponerla en el centro de la atención. La modelo brasileña fue registrada por las cámaras de un programa de entretenimiento durante una salida en Lima.

Las imágenes generaron comentarios debido a que algunos detalles de su apariencia alimentaron las versiones sobre un posible embarazo. De confirmarse, se trataría del tercer hijo con el futbolista de Alianza Lima, Paolo Guerrero, aunque por ahora no existe un anuncio oficial.

Su regreso a Lima

Consorte había viajado a Brasil junto a sus hijos, quienes iniciaron allí sus actividades escolares. Tras varias semanas fuera del país, la brasileña volvió a la capital para continuar con sus actividades familiares.

En el registro televisivo se observa a la modelo caminando por la vía pública y posteriormente acercándose a una camioneta. La escena fue analizada en el programa de espectáculos y volvió a colocar en agenda las especulaciones sobre una nueva gestación.