Mario Hart olvida su romance con Leslie Shaw: “No recuerdo lo que viví con ella”

Piloto automovilístico aseguró que la cantante no fue una persona que marcó su vida.

Tras las declaraciones de Leslie Shaw sobre los comentarios de Korina Rivadeneira en torno al comportamiento de Mario Hart durante su matrimonio, el piloto automovilístico salió al frente y restó importancia a las palabras de la popular ‘Colorada’.

En conversación con Amor y Fuego, el exchico reality afirmó que conserva pocos recuerdos del romance que mantuvo con la cantante peruana hace más de una década. Asimismo, enfatizó que Leslie Shaw no fue una persona que marcó su vida. “No me acuerdo. No me acuerdo de lo que viví con ella, la verdad. Tengo muy pocos recuerdos”, manifestó.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ DE KORINA?

Al ser consultado sobre el motivo de su separación de Korina Rivadeneira, Mario Hart descartó que la decisión estuviera relacionada con el dinero y aseguró que ambos asumían los gastos de manera equitativa. “No. Descarto totalmente que vaya por el lado económico”.

Cabe mencionar que Mario Hart y Korina Rivadeneira iniciaron su relación durante su participación en un programa de competencia. Tiempo después, decidieron contraer matrimonio y, fruto de su relación, tuvieron dos hijos, quienes actualmente se encuentran junto a la influencer venezolana.