¡Abre el casting! Laura Spoya anuncia su soltería tras terminar con Sebastián Gálvez

La ex Miss Perú y conductora del podcast “La Manada”, Laura Spoya sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que puso fin a su relación sentimental con Sebastián Gálvez, hijo del alcalde de Jesús María.

Asimismo, la ruptura ya venía siendo objeto de especulaciones debido a las bromas realizadas por sus compañeros durante las transmisiones del programa. Sin embargo, hasta ese momento no existía un comunicado oficial por parte de la modelo.

CONFIRMÓ LA RUPTURA DE SU RELACIÓN

La conductora anunció esta decisión durante la última emisión de su programa y optó por tomar el momento con algo de humor como una manera de afrontar y asimilar el fin de la relación sentimental. “El día de hoy les voy a comunicar que han recuperado a su galáctica favorita. Bueno, se abre nuevamente el casting 2026, última etapa, último trimestre del 2026, se abre nuevamente el casting. Banca de suplentes, vayan calentando”, indicó.

Asimismo, indicó que se siente tranquila en el inicio de esta etapa de su vida. “(Qué linda has venido hoy) Sí, yo también me siento diferente, me siento alegre, vivaz”, manifestó.