Stephanie Cayo revela que contempla ser madre: “Se me está antojando”

Stephanie Cayo habló sobre su deseo de convertirse en madre durante una conversación con la actriz mexicana Aislinn Derbez. La artista peruana reconoció que la idea ha comenzado a rondar con mayor fuerza en los últimos años.

Ante la pregunta de si tenía ganas de ser mamá, Cayo respondió que sí y explicó que este deseo surgió hace algún tiempo. Además, señaló que está próxima a cumplir 40 años, por lo que considera que podría ser una etapa interesante para vivir la maternidad.

Una decisión que dependería de su relación

Aunque no descartó convertirse en madre, Stephanie Cayo dejó claro que no siente presión ni desesperación por hacerlo. Para ella, este paso tendría que darse bajo determinadas condiciones personales y emocionales.

La actriz explicó que le gustaría estar en una relación estable antes de formar una familia. Según detalló, sería importante que ambos integrantes de la pareja se conozcan, se acepten con sus virtudes y defectos y compartan un vínculo sólido.