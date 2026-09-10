Shakira y Maluma anuncian nueva colaboración musical después de ocho años

Los artistas colombianos volverán a unir sus voces en “Agua”, sencillo que será estrenado el próximo 17 de septiembre.

Shakira y Maluma sorprendieron a sus seguidores al anunciar una nueva colaboración musical. Los artistas colombianos estrenarán “Agua” el próximo 17 de septiembre, ocho años después de su última canción juntos.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales. Maluma compartió un adelanto del proyecto y aseguró que ha estado trabajando junto a Shakira con mucha dedicación. “Salimos con la reina en menos de dos semanas”, comentó el cantante en una de sus historias de Instagram, sin revelar detalles sobre el contenido de la canción.

El intérprete de Medellín también mostró la portada del sencillo, en la que aparece junto a Shakira, ambos vestidos de blanco y frente a un fondo con estampado animal. La publicación estuvo acompañada por la frase “Nos fuimos Mundial”.

Cuarta colaboración entre Shakira y Maluma

“Agua” será la cuarta canción que ambos artistas colombianos realizan juntos. Su colaboración comenzó en 2016, con el exitoso tema “Chantaje”.

Posteriormente, volvieron a trabajar juntos en “Trap”, lanzada en 2017, y “Clandestino”, estrenada en 2018. Ahora, ocho años después de su último proyecto conjunto, Shakira y Maluma vuelven a encontrarse en el estudio para presentar una nueva propuesta musical.

Shakira y Maluma continúan con sus proyectos

Shakira atraviesa una etapa de gran actividad profesional. En 2025 fue reconocida como la artista latina más taquillera de la historia con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, que continuará este mes con una residencia de doce conciertos en Madrid, programados entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Por su parte, Maluma presentó en mayo su séptimo álbum de estudio, “Loco x volver”, producción en la que explora sus raíces y la esencia de Juan Luis Londoño, su nombre real.

El cantante colombiano también anunció una gira mundial para presentar este nuevo trabajo, prevista para comenzar en 2027, aunque todavía no ha confirmado las fechas ni las ciudades que visitará.