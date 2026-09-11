‘La Uchulú’ sorprende al posar con vientre de embarazo: “En la dulce espera”

‘La Uchulú’ volvió a colocarse en el centro de la atención en redes sociales luego de publicar una inesperada sesión fotográfica en la que aparece luciendo un vientre de embarazo, un elegante vestido rojo y acompañada por un hombre que sería su pareja. Las imágenes fueron difundidas a través de Instagram junto a una enigmática frase: “En la dulce espera”.

Inesperadas fotografías

En una de las postales, el acompañante de ‘La Uchulú’ aparece acercándose y besando su abdomen, mientras que en otra fotografía la creadora de contenido posa sola, toca su vientre y dirige la mirada hacia la abultada pancita. El vestido rojo, largo y ceñido, reforzó la puesta en escena y convirtió la publicación en uno de sus contenidos más comentados.

Sin embargo, la artista no ha precisado públicamente qué representan las fotografías. Hasta el momento, se desconoce si las imágenes forman parte de una producción artística, una campaña, algún nuevo proyecto o si tienen un significado personal. La ausencia de mayores detalles alrededor de la frase “En la dulce espera” incrementó las especulaciones y consultas de los usuarios.

Cambios en su vida personal

La publicación también llamó la atención debido a que ‘La Uchulú’ ha compartido públicamente diferentes etapas de su transición como mujer trans. Dos años atrás se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia y, durante 2026, inició un proceso judicial para solicitar el cambio de nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). De obtener una decisión favorable, su documento podría registrar el nombre de Etza Reátegui Wong.

Las nuevas fotografías aparecen, además, meses después de que la actriz cómica protagonizara otro episodio viral relacionado con su vida sentimental. En aquella oportunidad circuló un video en el que confrontaba a quien identificaba como su novio tras encontrarlo acompañado de otra mujer. Ahora, ‘La Uchulú’ vuelve a generar interrogantes sobre su vida personal, esta vez con una sesión fotográfica que se aleja de sus habituales sketches y videos humorísticos y que, por ahora, mantiene a sus seguidores a la espera de una explicación.