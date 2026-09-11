Stephanie Cayo confiesa su deseo de ser madre y revela qué espera antes de tener hijos

Durante una entrevista en el podcast de Aislinn Derbez, Stephanie Cayo sorprendió al revelar que, a diferencia de años atrás, actualmente ha comenzado a considerar la posibilidad de convertirse en madre.
La actriz reconoció que su perspectiva ha cambiado con el paso de los años y que la maternidad es una idea que ha empezado a despertar su interés. “Sí, se me está antojando (ser madre). Se me viene antojando ya hace un tiempo. Sé que me estoy acercando a los 40 y por ahí, de repente, por esa etapa podría ser interesante”, comentó.
Sin embargo, Cayo dejó claro que no tiene prisa por convertirse en madre y que, si llega ese momento, espera hacerlo dentro de un entorno familiar estable. “Es raro porque no tengo prisa, ninguna prisa y, sin embargo, se me antoja, pero quiero que sea cuando haya un hogar bien formado, bien establecido”, sostuvo.
CRIANZA DE SUS HIJOS
Durante la conversación, la actriz también compartió algunos detalles sobre cómo imagina la crianza de sus futuros hijos, donde señaló que uno de sus principales objetivos sería fomentar desde temprana edad la independencia y la responsabilidad mediante actividades cotidianas.
“Yo todavía no soy madre, pero apenas tenga un hijo, mis amigas me van a decir: ‘Ay, ya sabes, se te va a caer la baba, vas a ser superengreidora’. No, apenas empieza a gatear, le voy a poner algo en las rodillas y que limpie el suelo. Apenas empieza a caminar, le voy a dar la escoba y le voy a decir: ‘Ayúdame a limpiar la casa’”, expresó.
LA NECESIDAD COMO PARTE DEL CRECIMIENTO
Asimismo, sostuvo que considera importante que los niños aprendan a asumir responsabilidades y no dependan constantemente de otras personas para resolver sus necesidades. “No es que la mamá, no hay una empleada, no hay una nana que les esté ayudando en todo. No siento que eso sea saludable. Yo siento que la necesidad es parte importantísima de la evolución y de nuestro crecimiento y de nuestra independencia y de cómo sostenemos al otro”, afirmó.
Finalmente, la actriz también se refirió a la presión que pueden sentir algunas madres por intentar satisfacer todas las necesidades de sus hijos. “Siento que mucha responsabilidad recae en las madres que intentan solucionar todo a los hijos porque quieren que tengan lo que no tuvieron o porque quieren ser madres perfectas. No seas una madre perfecta. No, no lo seas”, concluyó.