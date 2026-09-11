¡La confesión que sorprendió a todos! Tilsa cuenta atrevida propuesta de Roberto Martínez

Tilsa Lozano sorprendió al revelar una anécdota inédita de su época en un reality de baile, esta revelación la hizo en nueva edición de su podcast Tres al hilo, donde reveló que una conocida figura de la televisión le habría hecho una inesperada propuesta para realizar un viaje fuera del país.
La exmodelo inicialmente evitó revelar la identidad del personaje y solo compartió algunos detalles de aquella conversación. Según relató, todo ocurrió cuando participaba en el programa conducido por Gisela Valcárcel y la persona en cuestión se acercó para invitarla a viajar.
“Voy a contar algo que nunca he contado de una persona conocida. Cuando yo estaba en El Gran Show, una persona me dijo: ‘Vamos de viaje’ y me dijo: ‘Tengo millas’, y yo fui como... Te lo juro”, relató.
LE PIDIERON TENER CUIDADO AL CONTAR LA HISTORIA
La conductora explicó que, mientras relataba la anécdota, recibió una advertencia para que evitara mencionar nombres o brindar demasiados detalles. Según comentó, su manager o alguien relacionado con la producción le recomendó tener cuidado con lo que estaba revelando.
Pese a ello, Tilsa consideró que no existía ningún motivo para ocultar la historia, pues se trataba de una situación ocurrida varios años atrás. “¿Por qué no? No tiene nada de malo. ¿Qué cosa, me van a demandar por decir que me iba a invitar de viaje?”, cuestionó.
RELACIONARON PISTAS CON ROBERTO MARTÍNEZ
El misterio comenzó a despejarse cuando Tilsa dio algunas pistas sobre la identidad del personaje. La conductora mencionó que otras figuras vinculadas al programa y a la televisión también habían hablado recientemente sobre esa misma persona, donde Gabriel Calvo no dudo en relacionar las pistas con Roberto Martinez . “Pero escúchame, Viviana está hablando de él, Gisela está hablando de él”, comentó Tilsa