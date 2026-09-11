María Pía Vallejos se distancia de Gustavo Salcedo tras viaje con Maju Mantilla

María Pía Vallejos decidió poner punto final a su vínculo con Gustavo Salcedo luego de conocer detalles del viaje que el empresario realizó a España junto a Maju Mantilla. La joven aseguró que prefiere mantenerse al margen de la situación.

La polémica aumentó después de que Salcedo fuera captado en Bilbao recibiendo a Mantilla. Las imágenes generaron especulaciones sobre la relación entre ambos, aunque ninguno ha confirmado públicamente si se trata de un acercamiento sentimental o de un encuentro por motivos familiares.

María Pía marca distancia

Luego de que se difundieran las imágenes del encuentro en España, María Pía Vallejos fue consultada sobre su actual vínculo con Gustavo Salcedo y su postura frente a la situación.

La veterinaria fue contundente al señalar que no quiere continuar siendo relacionada con el empresario. De esta manera, dejó clara su decisión de tomar distancia y mantenerse al margen de las especulaciones surgidas tras el viaje.