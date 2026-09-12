¿Le da ultimátum? Pamela Franco espera que Christian Cueva se divorcie de Pamela López

Durante su participación en el programa digital Edson Pa’ Qué Más, la cantante Pamela Franco descartó tajantemente tener planes de boda o la formalización de un compromiso sentimental con el futbolista Christian Cueva.

La artista enfatizó que cualquier proyecto de matrimonio con el exseleccionado nacional, quien mantiene un vínculo matrimonial vigente con Pamela López desde diciembre de 2019, queda suspendido hasta que se concrete legamente su divorcio.

Ante ello, la vocalista señaló que no contempla bodas simbólicas ni fechas tentativas de unión. En esa línea, remarcó la necesidad de contar con formalidad documental al afirmar que "a mí primero me gustaría que exista el papel, si no, sería ‘floro’", subrayando que este requisito es indispensable para dar el siguiente paso en su relación amorosa.

Plazos de la relación y convivencia diaria

Por otro lado, la cantante reveló que actualmente no porta un anillo de compromiso y admitió qye existe un periodo delimitado para definir el rumbo definitivo de su romance con el jugador, señalando al respecto que "hay fecha de caducidad, pero no voy a decir hasta cuándo".

Finalmente, al abordar la convivencia cotidiana con Cueva, la artista reconoció las marcadas discrepancias de carácter que protagonizan en su rutina diaria debido a la personalidad del deportista. "Es terco, terco, terco, yo tengo mi genio y no doy el brazo a torcer", manifestó.