Sujetos protagonizan pelea durante concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Lima

Una pelea entre dos hombres generó momentos de tensión durante el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, realizado el viernes 11 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. El incidente ocurrió en la zona baja del recinto, poco antes del inicio del espectáculo.

Las imágenes del enfrentamiento fueron grabadas por otros asistentes y posteriormente compartidas en redes sociales. En el video se observa a los sujetos intercambiando golpes, mientras algunas personas intentan apartarlos para evitar que la situación continúe.

Segunda fecha del concierto

Romeo Santos y Prince Royce se presentaron en Lima como parte de su gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, evento que reunió a numerosos seguidores de ambos artistas y marcó su esperado regreso a los escenarios de la capital.

La segunda fecha del espectáculo está programada para este sábado 12 de septiembre en el Estadio Nacional. El show tiene previsto comenzar alrededor de las 9 de la noche, con un repertorio que incluye algunos de los principales éxitos de ambos intérpretes.