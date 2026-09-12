Mafer Neyra y Ernesto Cabieses celebran su boda rodeados de familiares y amigos

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses llegaron al altar y celebraron su matrimonio en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. Algunos momentos del evento fueron registrados por sus invitados y posteriormente compartidos en redes sociales.

La boda marca una nueva etapa en la vida sentimental de la influencer, quien anteriormente mantuvo una relación con Hugo García. Esta vez, Neyra decidió dar el siguiente paso junto a Cabieses después de varios años de vínculo.

Mafer Neyra mostró los preparativos

Horas antes de la ceremonia, la influencer compartió con sus seguidores parte de los momentos que vivió mientras se preparaba para la celebración. Entre las imágenes mostró detalles de su look nupcial y su vestido blanco.

“Preparándome para casarme con el amor de mi vida”, escribió Neyra en una de sus publicaciones, dejando ver la emoción que experimentaba antes de llegar al altar.

Las fotografías y videos de la celebración no tardaron en circular por redes sociales. Familiares y amigos de la pareja registraron distintos momentos de la jornada, permitiendo a sus seguidores conocer parte de la celebración.