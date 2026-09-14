Tilsa Lozano confiesa que atropelló a Luis Miguel Hidalgo: “Lo vi pasando con una huev***”

Al parecer, no todo en la vida de Tilsa Lozano ha sido color de rosa. La modelo confesó que protagonizó un episodio “tóxico” con el padre de sus hijos, Luis Miguel Hidalgo, conocido en el ambiente de Chollywood como ‘Miguelón’, a quien atropelló tras verlo acompañado de otra mujer.
Durante una conversación con sus compañeros de ‘Tres al Hilo’, pódcast que conduce junto con Gabriel Calvo y Mateo Cedrón, la exvengadora reveló que se encontraba en las últimas semanas de gestación cuando vio a Hidalgo con una mujer dentro de su camioneta, pese a que él le había dicho que viajaría a Lima.
“Una vez atropellé al papá de mis hijos embarazada (…) Él me dice: ‘Me voy a Lima’. Estábamos en Punta Hermosa. De repente, me voy a comprar un postre y veo su camioneta pasando con una h y yo embarazada. Se bajó él y, cuando se baja, yo con mi carro lo atropello y se quedó colgado del capot”, relató.
NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA
De acuerdo con lo comentado por Tilsa Lozano, aquel no habría sido el único episodio de este tipo, pues tiempo después ocurrió un hecho similar. Según confesó, protagonizó otro incidente en una transitada avenida de la capital, donde chocó el vehículo de quien entonces era su pareja.