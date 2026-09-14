Isabella Ladera envía mensaje tras publicación de Hugo García durante boda de Mafer Neyra

Isabella Ladera acaparó la atención en las redes sociales tras realizar un misterioso anuncio en Instagram, en medio del revuelo generado por las publicaciones del modelo Hugo García durante la boda de su expareja, Mafer Neyra.

El origen de la polémica se remonta a las publicaciones compartidas por Hugo García en Instagram, donde escribió un mensaje con la fecha 12-09 y un corazón rojo, seguido de la frase "Sé feliz" en Threads, coincidiendo con el matrimonio de Mafer Neyra.

Pese a que el exchico reality no mencionó directamente a su expareja, diversos internautas interpretaron sus palabras como una supuesta indirecta, lo que mantuvo a la expectativa a sus seguidores.

La publicación de Isabella Ladera

Lejos de pronunciarse sobre las especulaciones de la boda, Isabella reapareció en la plataforma digital con un tono de humor y un adelanto que mantuvo atentos a sus seguidores. Sin embargo, al revelar el motivo de su expectativa, la creadora de contenido ignoró por completo el evento y centró su contenido en su proceso físico tras el parto.

La modelo compartió imágenes de su avance en la rutina de ejercicios para evidenciar su progreso de manera progresiva y sin prisas. "Yo estoy en la mía porque en la de otro me atraso. Qué mágica es la mujer", indicó la creadora de contenido.