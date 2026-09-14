Pamela Franco descarta estar con Christian Cueva por su dinero: “Hay pasión entre los dos”

A más de un año de haber iniciado su relación, Pamela Franco aseguró que todo marcha viento en popa con Christian Cueva. Asimismo, descartó estar con él por interés económico y reveló el motivo por el cual decidió darle una oportunidad al futbolista.

Durante su participación en un pódcast, la cantante de cumbia afirmó que no fueron los bienes de ‘Aladino’ los que la cautivaron, sino su personalidad. Además, sostuvo que la relación que mantienen es distinta a la de otras parejas de Chollywood.

“Yo plata no he visto ahí, por Dios. A mí me molestan con eso y por ahí no iba. Más que la labia, porque él es habladorcito, tiene su floro, yo tengo con él algo que es difícil encontrar, que es ‘piel’. Hay química. ¿No te ha pasado eso en tu vida? Eso, pasión. Es que eso no te pasa así nomás con alguien”, manifestó la exintegrante de Alma Bella.

¿QUIERE CASARSE CON CHRISTIAN CUEVA?

Al ser consultada sobre sus planes como pareja y la posibilidad de llegar al altar, Pamela Franco fue tajante y señaló que primero espera que Christian Cueva se divorcie de Pamela López, madre de sus hijos. ¿Llegarán a casarse?