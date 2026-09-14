Guty Carrera y Miguel Arce protagonizan tenso momento en reality gastronómico

Guty Carrera salió en defensa de su equipo y aseguró que intervendría si alguno de sus compañeros era afectado durante el programa.

La relación cordial entre los peruanos Guty Carrera y Miguel Arce quedó momentáneamente de lado durante el capítulo de este domingo 13 de septiembre de ‘Top Chef VIP 5’. Una discusión que comenzó con el actor puertorriqueño Carlos Ponce terminó involucrando a ambos compatriotas durante uno de los retos gastronómicos del reality de Telemundo.

El incidente se inició cuando Miguel Arce, integrante del equipo rojo, se acercó a la estación del equipo azul para solicitar una cebolla. Sin embargo, Stephanie Salas reaccionó con molestia y le pidió que se retirara del lugar. El exchico reality respondió al reclamo y el intercambio de palabras elevó rápidamente la tensión entre los participantes.

La situación pasó de los reclamos verbales al contacto físico cuando Carlos Ponce tomó del brazo a Arce para sacarlo de la estación. El peruano advirtió que la situación podría complicarse si volvía a tocarlo. “Ey, me pones una mano encima y se va a poner bien feo esto”.

GUTY CARRERA DEFIENDE A SU EQUIPO

Al encontrarse con Guty Carrera, Miguel Arce expresó su incomodidad por la forma en que fue retirado de la estación y cuestionó que lo echaran del espacio donde se desarrollaba el reto.

Carrera, quien forma parte de un equipo diferente, explicó que intervendría si alguno de los integrantes de su grupo era afectado mientras realizaba el desafío. “Si tocas a mi equipo cuando está trabajando, haciendo las cosas bien y los puedes afectar, allí sí me voy a meter”, señaló.